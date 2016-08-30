07:11 | БАСКЕТБОЛ

Тимофей Мозгов: "Сборная России играет в командный баскетбол"

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Центровой сборной России Тимофей Мозгов в преддверии матча отборочного турнира Евробаскета-2017 против Боснии и Герцеговины отметил, что команда постарается сделать все для победы. По словам Мозгова, сборная планирует играть командно как в обороне, так и в нападении.

 - Доводилось играть в "Молоте", надеюсь нас придут поддержать, нам это будет необходимо, а мы, в свою очередь, постараемся сделать все для победы,- цитирует пресс-служба пермской "Пармы" Мозгова. - Особенность сборной России в том, что команда играет именно в командный, а не в индивидуальный баскетбол. Мы нашли, как правильно сгладить "дырки", которые появятся при отсутствии Виталия Фридзона и Алексея Шведа, которые были большой частью нашей команды. Будем играть командно и в защите, и в нападении.

Дополнительная информация

http://parmabasket.ru/news/5/12551/

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