"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в Единой лиге ВТБ

"Нижний Новгород" одержал победу над "Автодором" (84:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Степан Еловац, который набрал 27 очков. У "Автодора" 21 очко в активе Коти Кларка.
"Нижний Новгород" занимает седьмое место в турнирной таблице. "Автодор" на пятой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Нижний Новгород" - "Автодор" (Саратов) - 84:82 (24:23, 23:18, 16:23, 21:18)
8 мая. Нижний Новгород. "Дворец спорта".
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/calendar/