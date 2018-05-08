"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в Единой лиге ВТБ

"Нижний Новгород" одержал победу над "Автодором" (84:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Степан Еловац, который набрал 27 очков. У "Автодора" 21 очко в активе Коти Кларка.

"Нижний Новгород" занимает седьмое место в турнирной таблице. "Автодор" на пятой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" - "Автодор" (Саратов) - 84:82 (24:23, 23:18, 16:23, 21:18)

8 мая. Нижний Новгород. "Дворец спорта".