"Легенды ЦСКА" обыграли "Легенд Европы" в матче памяти Гомельского

В матче ветеранов, посвященном 90-летию со дня рождения великого баскетбольного тренера Александра Гомельского, команда "Легенды ЦСКА", составленная из российских игроков, победила сборную "Легенды Европы" со счетом 56:50. Самыми результативными игроками встречи стали набравшие половину очков "красных" Игорь Куделин и Сергей Панов – на счету каждого из них по 14 очков.

– Пока был свежий, все летело, – сказал после игры известный снайпер Куделин. – Потом все-таки годы дали знать. Я не так часто тренируюсь, но стараюсь поддерживать форму штангой, и ежедневно практиковать бросок. Этот зал – второй дом для всех нас, мне здесь знаком каждый уголок и кольца – родные.

В составах обеих команд было немало звезд прошлых лет, как ЦСКА, так и европейского баскетбола в целом. На паркет выходили Сергей Базаревич, Захар Пашутин, Евгений Кисурин, Андрей Фетисов, Михаил Михайлов, Алексей Саврасенко, Гордан Гиричек, Теодорос Папалукас, Антуан Ригодо, Матьяж Смодиш, Мирсад Туркан, Рамунас Шишкаускас и другие легендарные игроки.

– Такие мероприятия – огромный плюс для ЦСКА, клуб показал именно преемственность поколений, – отметил экс-форвард ЦСКА и сборной России Валерий Дайнеко. – Того, что было создано при Александре Яковлевиче и того, что сейчас. Видно, что все это развивается, не угасает. Поэтому огромное спасибо менеджменту ЦСКА и президенту Андрею Ватутину, который следит за тем, как дела у ветеранов. Думаю, зрители получили удовольствие от матча.

А главными тренерами команд были не менее легендарные Душан Ивкович и Станислав Еремин, выигравшие с армейцами немало трофеев.

– Думаю, праздник удался, – сказал Еремин. – Зрители посмотрели на звезд, которые блистали раньше, все они великие спортсмены. Результат – не главное в этот вечер. Думаю, вместе с добрым фильмом "Движение вверх" этот матч послужит популяризации баскетбола. Люди узнают, что у нас есть и такой вид спорта, помимо футбола и хоккея. (Антон БАБОШИН)