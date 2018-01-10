Главный тренер сборной России судится с "Трабзонспором"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и Дмитрий Шакулин обратились в суд при Международной федерации баскетбола, сообщил "Известиям" официальный представитель тренеров Обрад Фимич. Российские специалисты хотят взыскать с "Трабзонспора" задолженности по зарплате.

– Мы не смогли решить вопрос мирным путем, поэтому пришлось обратиться в суд, – отметил Фимич. – "Трабзонспор" отказывается заплатить около 30 процентов средств, причитающихся Базаревичу и Шакулину согласно подписанному ими контракту. Мы ждем решения BAT уже в ближайшее время.

Напомним, в сезоне-2016/17 Базаревич работал тренером команды из Трабзона, а Шакулин – его помощником.