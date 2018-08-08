15:10 | Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с Джоэлем Боломбойем


Украинский центровой Джоэль Боломбой перешел в состав ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Соглашение с 24-летним баскетболистом рассчитано на три года. 

Украинец в ближайшее время получит российское гражданство и затем дебютирует в европейском баскетболе. В 2016-м году Боломбой был выбран "Ютой Джаз" на драфте НБА под общим 56-м номером.

В течение двух последних сезонов он играл за "Юту" и "Милуоки", где суммарно провел 18 матчей НБА,  в которых набирал в среднем по 1,7 очка и делал 1,5 подбора. Также центровой сыграл в двух встречах плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора).  Большую часть минувшего сезона Боломбой выступал в Д-Лиге за "Висконсин Херд".

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=17340

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