ЦСКА подписал контракт с Джоэлем Боломбойем

Украинский центровой Джоэль Боломбой перешел в состав ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Соглашение с 24-летним баскетболистом рассчитано на три года.

⚡ Joel Bolomboy joined CSKA



Our club reached the 3-year deal with center Joel Bolomboy (24 y.o., 206 cm) who is in process of obtaining Russian passport.https://t.co/riK5NCvcr9#CSKAbasket pic.twitter.com/ssVQS7YB7o – CSKA Moscow (@cskabasket) 8 августа 2018 г.

Украинец в ближайшее время получит российское гражданство и затем дебютирует в европейском баскетболе. В 2016-м году Боломбой был выбран "Ютой Джаз" на драфте НБА под общим 56-м номером.

В течение двух последних сезонов он играл за "Юту" и "Милуоки", где суммарно провел 18 матчей НБА, в которых набирал в среднем по 1,7 очка и делал 1,5 подбора. Также центровой сыграл в двух встречах плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора). Большую часть минувшего сезона Боломбой выступал в Д-Лиге за "Висконсин Херд".