Андрей Кириленко: "Мышкин хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделал и не сделает"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение CAS частично удовлетворить иск бывшего главного тренера женской сборной России Анатолия Мышкина. Он отметил, что изначально предлагал специалисту подобное решение конфликта.

– Я предлагал Мышкину в полном объеме оплатить фактически оказанные им услуги и расстаться друзьями сразу после принятия исполкомом решения о его отстранении, – приводят "Известия" слова Кириленко. – Но в своем письме он настаивал на том, что мы должны выплатить ему все деньги до последнего матча Игр-2016, куда сборная под его руководством не отобралась. Иными словами, он хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделал и не сделает. Я не мог пойти на это, и в итоге он принял решение обратиться в CAS. Это было его законное право.