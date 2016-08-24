Андрей Кириленко: "Хочется довести работу до конца"

Андрей Кириленко, который был переизбран на новый срок президента РФБ, поблагодарил всех за доверие.

Напомним, что Кириленко был переизбран на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись на отчетно-выборной конференции РФБ в Санкт-Петербурге. Кириленко являлся единственным кандидатом на выборах. За его переизбрание было отдано 107 голосов, против – один.

– Очень приятно, что мне вновь доверили этот пост. Работу мы начали еще год назад, хочется довести ее до конца.

– Теперь вы будете руководить баскетболом четыре года. Какие цели ставите на этот срок?

– Есть четкий план действий. По работе федерации всегда судят в первую очередь по сборным. Это – лакмусовая бумажка. Стремление поэтому одно – чтобы наши сборные выступили на Олимпиаде-2020 в Токио. (Сергей ЦИММЕРМАН)