09:00 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Юта" обыграла "Лейкерс", Мозгов набрал 9 очков

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"Лейкерс" на своем паркете уступил "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, подопечные Квина Снайдера прервали трехматчевую серию поражений.

Российский форвард клуба из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 26 минут и 22 секунды, записав на свой счет 9 очков, 4 подбора, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Юта" - 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)

Л: Рэндл (25), Уильямс (22), Кларксон (12).

Ю: Хэйворд (31), Инглс (13), Гобер (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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