"Юта" обыграла "Лейкерс", Мозгов набрал 9 очков

"Лейкерс" на своем паркете уступил "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, подопечные Квина Снайдера прервали трехматчевую серию поражений.
Российский форвард клуба из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 26 минут и 22 секунды, записав на свой счет 9 очков, 4 подбора, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.
НБА
Регулярный чемпионат
"Лейкерс" - "Юта" - 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)
Л: Рэндл (25), Уильямс (22), Кларксон (12).
Ю: Хэйворд (31), Инглс (13), Гобер (12).
Quick 7-0 run by the #LakeShow and they take the lead early on @NBATV. #NBARapidReplay pic.twitter.com/zV2YVaEq1l– NBA (@NBA) 28 декабря 2016 г.