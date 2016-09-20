02:17 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Яннис Адетокунбо продлил контракт с "Милуоки"

0
0
0

"Милуоки" объявил о достижении договоренности с форвардом Яннисом Адетокунбо о продлении контракта. Во вторник сделка будет оформлена официально, а детали нового соглашения будут объявлены на пресс-конференции. Ранее сообщалось, что 21-летнему баскетболисту предлагали контракт на четыре года и 100 миллионов долларов.

Яннис Адетокунбо выступает за "Милуоки" с 2013 года. В минувшем сезоне грек принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 16,9 очка, делая 7,7 подбора и 4,3 передачи. "Бакс" не вышли в плей-офф, но Адетокунбо занял третье место в голосовании за звание самого прогрессирующего игрока лиги.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ