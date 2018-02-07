"Вашингтон" проиграл "Филадельфии", несмотря на 30 очков Била

В матче регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" на своей площадке обыграла "Вашингтон" – 115:102. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Брэдли Бил, набравший 30 очков. Центровой "76-х" Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл.

Хозяева прервали победную серию столичной команды, насчитывавшую пять игр. Сама "Филадельфия" выиграла во второй раз в последних шести матчах. Напомним, что один из лидеров "Вашингтона" Джон Уолл пропускал встречу из-за травмы.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Вашингтон" – 115:102 (37:20, 28:35, 29:29, 21:18)

Ф: Эмбиид (27 + 12 подборов + 3 передач + 3 блок-шота), Шарич (20 + 7 подборов), Редик (18), Б. Симмонс (15 + 8 передач), Ковингтон (12), А. Джонсон (9).

В: Бил (30 + 7 подборов), Портер (17 + 8 подборов), Маинми (13), Маркифф Моррис (11), Убре (10).