16:58 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Трэйси Макгрэйди, Крис Уэббер и Бен Уоллес номинированы на включение в Зал славы баскетбола

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Стал известен список номинантов на включение в Зал славы имени Стивена Нэйсмита в 2017 году. В него вошли Трэйси Макгрэйди, Магси Богус, Морис Чикс, Терри Каммингс, Тим Хардуэй, Дел Харрис, Кевин Джонсон, Гленн Робинсон, Билл Селф, Стив Смит, Руди Томьянович, Бен Уоллес, Крис Уэббер, Тони Кукоч, Владе Дивац и другие бывшие игроки и тренеры.

Некоторые из них выдвигаются не в первый раз. Полный список по разным номинациям можно найти на сайте Зала славы.

 

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Pavel-Medvedev-perebralsja-v-stan-leopardov-5325

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