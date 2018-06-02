Томпсон и Лав избежали дисквалификации и сыграют во втором матче с "Уорриорз"

НБА не стала дисквалифицировать центрового "Кливленда" Тристана Томпсона и форварда Кевина Лава за неспортивное поведение в первом матче финала с "Голден Стэйт" (114:124), сообщается на официальном сайте лиги. При этом НБА наказала Томпсона штрафом в размере 25 тысяч долларов.

В концовке первой игры против "Уорриорз" Томпсон был удален с паркета, однако он отказался его покидать и швырнул мяч в лицо форварду соперников Дрэймонду Грину. Также на площадку выскочил Лав, который не имел права этого делать. Однако НБА решила не наказывать игроков матчевым штрафом, таким образом, они могут сыграть в следующем матче с "Голден Стэйт".

Вторая игра серии пройдет 3 июня в Окленде. Напомним, "Уорриорз" и "Кавс" встречаются в финале НБА четвертый сезон подряд.