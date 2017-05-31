Стив Керр: "Буду ли я снова тренировать? Конечно!"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр заявил, что намерен продолжать тренерскую карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем. Напомним, что специалист неудачно перенес операцию на спине в июле 2015 года, после чего его стали беспокоить различные симптомы.

– Буду ли я снова тренировать? Конечно! Сейчас все немного сложнее, чем я думал, – цитирует The Mercury News Керра. – Но принято решение, что к лету я возобновлю работу. Сейчас я ничего не могу сказать о своем будущем. Но у меня есть намерения тренировать долгое время. Надеюсь, что все разрешится к лучшему.