Стефен Карри пришел на игру в часах за 57 000 долларов

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри наблюдал за матчем с "Далласом" (109:112) со скамейки запасных из-за травмы. По сообщению сайта businessinsider, на руке трехкратного чемпиона НБА были замечены часы известной французской часовой компании за 57 000 долларов.

Корпус часов выполнен из розового золота 18 карат. Браслет - из кожи аллигатора. Семигранная заводная головка - из розового золота 18 карат с граненым сапфиром, позолоченные стрелки - в форме мечей.

Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с годовой зарплатой в 37 миллионов долларов.

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