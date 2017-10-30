"Шарлотт" прервал победную серию "Орландо"

"Шарлотт" на своей площадке обыграл "Орландо" со счетом 120:113 в матче регулярного чемпионата НБА. Прервалась трехматчевая серия побед "Мэджик".

В составе "Шарлотт" сразу три игрока отметились дабл-даблами: Кемба Уолкер (34 + 10 передач), Дуайт Ховард (22 + 10 подборов) и Марвин Уилльямс (13 + 11 подборов). У гостей 27 очков заработал Джонатон Симмонс, дабл-дабл на счету Николы Вучевича.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Орландо" – 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)

Ш: Уолкер (34 + 10 передач), Ховард (22 + 10 подборов), Ламб (20)

О: Симмонс (27), Форнье (23), Гордон (17 + 9 подборов)