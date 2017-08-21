Шариф О'Нил: "В наши дни превосходство отца в НБА было бы еще больше"

Сын четырехкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила Шариф О'Нил уверен, что карьера его отца могла сложиться гораздо успешнее. По его мнению, прославленному центровому не повезло с эпохой.

– Отец мог бы доминировать еще сильнее, если бы пик его карьеры пришелся на НБА наших дней, – цитирует О'Нила-младшего Bleacher Report.

Напомним, Шакил О'Нил выступал в НБА с 1992 по 2011 год. За это время он играл в составе "Орландо", "Лейкерс", "Майами", "Финикса", "Кливленда" и "Бостона". Помимо четырех чемпионских перстней в его активе звания лучшего новичка года (1993), MVP чемпионата (2000) и трех финальных серий подряд (2000 - 2002).