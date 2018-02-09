Монро подписал контракт с "Бостоном" и готов сыграть с "Вашингтоном"

"Бостон" на официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Грегом Монро. Соглашение с 27-летним баскетболистом, который был свободным агентом, рассчитано на один сезон.

Напомним, что Монро начинал сезон в "Финиксе", в начале февраля клуб выкупил его контракт. В ноябре Монро перешел из "Милуоки" в "Санс" вместе с драфт-пиком 1-го раунда в обмен на защитника Эрика Бледсоу. В 20 матчах за команду центровой набирал 11,3 очка, делал 8,0 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу.