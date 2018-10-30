"Милуоки" одержал 7-ю победу подряд, обыграв "Торонто"

"Милуоки" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА - 124:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рэпторз" Серж Ибака, набравший 30 очков.

"Бакс" одержали седьмую победу подряд на старте сезона. "Милуоки" остается последней командой, которая не проигрывала в этом чемпионате.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Торонто" - 124:109 (30:29, 32:24, 33:27, 29:29)

М: Ильясова (19+10 подборов), Брогдон (17), Блэдсоу (17).

Т: Ибака (30), Сиакам (22), Лоури (9+15 передач).