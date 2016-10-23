23:09 23 октября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Ламар Одом и Хлои Кардашьян договорились о разводе

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Ламар ОДОМ и Хлои КАРДАШЬЯН.Ламар Одом: шекспировская драма в эпоху таблоидов

Бывший баскетболист Ламар Одом и Хлои Кардашьян договорились о разводе, сообщает TMZ. Для завершения бракоразводного процесса, который тянется с 2013 года остались формальности - решение должен зафиксировать суд Калифорнии. Последнее заседание по этому делу состоится в декабре.

Напомним, что в октябре прошлого года Одом был найден без сознания в одном из публичных домов Невады, после чего некоторое время провел в коме. Врачи диагностировали у него травму мозга, а также как минимум один сердечный приступ. В крови экс-баскетболиста были найдены следы алкоголя, кокаина и травяной виагры. Кроме того, он перенес серию инсультов.

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