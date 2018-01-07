"Кливленд" переиграл "Орландо", "Клипперс" уступил "Голден Стэйт"

"Клипперс" на своем паркете потерпел поражения от "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Кливленд" на выезде обыграл "Орландо", "Детройт" выиграл у "Хьюстона", "Индиана" одолела "Чикаго".

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Голден Стэйт" - 105:121 (28:31, 27:33, 21:39, 29:18)

"Детройт" - "Хьюстон" - 108:101 (31:37, 26:21, 31:19, 20:24)

"Индиана" - "Чикаго" - 125:86 (31:26, 33:11, 37:30, 24:19)

"Орландо" - "Кливленд" - 127:131 (30:31, 34:36, 23:40, 40:24)