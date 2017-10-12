Кайри Ирвинг: "Бостон - настоящий спортивный город, в отличие от Кливленда"

Разыгрывающий "Бостона" Кайри Ирвинг назвал Бостон настоящим спортивным городом, в отличие от Кливленда. Он отметил, что эти города очень различаются.

– Я путешествую на автомобиле по Бостону и думаю: "Неужели я действительно играю в настоящем спортивном городе?" Здесь большое количество разных культур, разной еды, людей, – приводит The Charlotte Observer слова Ирвинга. – Здесь есть все. Жизнь в Кливленде продолжается даже в ночное время, но между этими городами огромная разница.

Напомним, Ирвинг выступал за "Кавальерс" с 2011 по 2017 год, этим летом он был обменян в "Селтикс".