Карри помог болельщице выиграть 5 тысяч долларов

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри помог фанатке команды выиграть 5 тысяч долларов. Это случилось в перерыве матча регулярного чемпионата НБА с "Бруклином" (115:95). Болельщика "Голден Стэйт" Карли участвовала в одном из конкурсов, где могла выиграть денежную сумму, попадая специальными мячами в установленные на площадке бочки с написанными на них суммами выигрыша.

Первые попытки оказались неудачными, а когда Карли бросила третий золотой шар (который удваивает сумму выигрыша), его подхватил выбежавший со скамейки Карри и забросил в самую "дорогую" бочку. Организаторы конкурса засчитали эту попытку девушке, которая выиграла 5 тысяч долларов.