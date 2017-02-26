12:17 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Карри помог болельщице выиграть 5 тысяч долларов

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Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри помог фанатке команды выиграть 5 тысяч долларов. Это случилось в перерыве матча регулярного чемпионата НБА с "Бруклином" (115:95). Болельщика "Голден Стэйт" Карли участвовала в одном из конкурсов, где могла выиграть денежную сумму, попадая специальными мячами в установленные на площадке бочки с написанными на них суммами выигрыша.

Первые попытки оказались неудачными, а когда Карли бросила третий золотой шар (который удваивает сумму выигрыша), его подхватил выбежавший со скамейки Карри и забросил в самую "дорогую" бочку. Организаторы конкурса засчитали эту попытку девушке, которая выиграла 5 тысяч долларов.

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Материалы REN-TV

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