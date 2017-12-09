"Индиана" прервала победную серию "Кливленда", Оладипо набрал 33 очка, Джеймс - 29

"Индиана" обыграла "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 106:102. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пэйсерс" Виктор Оладипо, набравший 33 очка. Лидер "Кавс" Леброн Джеймс сделал дабл-дабл - 29 очков и 10 подборов. Тем самым прервалась победная серия "Кливленда", которая насчитывала 13 игр.

В еще одном поединке "Денвер" на выезде обыграл "Орландо" - 103:89.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Кливленд" - 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16)

И: Оладипо (33), Тернер (15), Янг (13).

К: Джеймс (29+10 подборов), Лав (20), Смит (15).

"Орландо" - "Денвер" - 89:103 (25:14, 23:35, 22:32, 19:22)

О: Вучевич (21+17 подборов), Симмонс (21), Гордон (14).

Д: Фарид (20+10 подборов), Бартон (19), Мудиэй (18).