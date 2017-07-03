Генменеджер "Нью-Йорка" выступил против продления контракта с Дерриком Роузом

Генеральный менеджер "Нью-Йорка" Стив Миллс выступил против продления контракта с разыгрывающим Дерриком Роузом, утверждает New York Daily News. Отмечается, что он намерен омолодить состав "Никс".

Напомним, что 28-летний Роуз за последние годы из-за травм пропустивший 137 матчей, а также полный сезон-2012/13, не вписывается в концепцию Миллса. Разыгрывающий перешел в "Никс" перед началом сезона-2016/17, в котором провел 64 матча, набирая в среднем за игру 18 очков, проводя на паркете 32,5 минуты.