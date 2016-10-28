Гарнетт будет работать на телевидении

MVP сезона-2003/04 Кевин Гарнетт стал экспертом спортивного отдела телеканала TNT. 40-летний баскетболист объявил о завершении игровой карьеры в конце сентября.

– Началась новая глава моей жизни, – сказал для TNT Гарнетт. – НБА занимает особенное место в сетке телеканала, и это как раз то, что мне нужно. У меня появилась новая платформа для прогресса.

Гарнетт выступал в НБА на протяжении 21 сезона в составе "Миннесоты", "Бостона" и "Бруклина". Он 15 раз приглашался на Матчи звезд, четырежды включался в первую символическую сборную чемпионата. В 2004 году форвард был признан MVP регулярки. А в 2008 в составе "Селтикс" завоевал чемпионский перстень.

Гарнетт – единственный игрок в истории НБА, на счету которого больше 25 000 очков, 10 000 подборов, 5 000 передач, 1 500 перехватов и 1 500 блок-шотов за карьеру. Только ему удавалось в среднем набирать не меньше 20 очков, 10 подборов и 5 передач за игру на протяжении шести сезонов.