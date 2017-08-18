Джордан - величайший черный спортсмен по версии The Undefeated, Пеле - 22-й

Американский ресурс The Undefeated и аналитическая платформа SurveyMonkey составили список из 50 величайших черных спортсменов.

Рейтинг составлен в результате опроса, в котором приняли участие 10 тысяч человек. они оценивали 200 спортсменов. Отметим, что в список попал лишь один футболист - на 22-й строчке расположился Пеле.

Первым стал великий американский баскетболист Майкл Джордан.

Топ-20 величайших черных спортсменов по версии The Undefeated:

1. Майкл Джордан (баскетбол)

2. Джеки Робинсон (бейсбол)

3. Мохаммед Али (бокс)

4. Уилли Мэйс (бейсбол)

5. Джесси Оуэнс (легкая атлетика)

6. Серена Уильямс (теннис)

7. Хэнк Аарон (бейсбол)

8. Симона Байлз (гимнастика)

9. Габриэлле Дуглас (гимнастика)

10. Джерри Райс (американский футбол)

11. Мэджик Джонсон (баскетбол)

12. Уолтер Пэйтон (американский футбол)

13. Карим Абдул-Джаббар (баскетбол)

14. Усэйн Болт (легкая атлетика)

15. Винус Уильямс (теннис)

16. Шакил О′Нил (баскетбол)

17. Джулиус Ирвинг (баскетбол)

18. Сэтчел Пейдж (бейсбол)

19. Эммитт Смит (американский футбол)

20. Гэйл Сэйерс (американский футбол)

Полный список можно посмотреть здесь.