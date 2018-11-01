Джеймс помог "Лейкерс" обыграть "Даллас"

"Лейкерс" выиграл у "Далласа" в матче регулярного чемпионата НБА. Лидер "Лос-Анджелеса" Леброн Джеймс набрал 29 очков.
В других матчах "Финикс" обыграл "Сан-Антонио", а "Голден Стэйт" переиграл "Нью-Орлеан".
НБА
Регулярный чемпионат
"Лейкерс" - "Даллас" - 114:113 (38:21, 28:38, 28:22, 20:32)
"Голден Стэйт" - "Нью-Орлеан" - 131:121 (43:37, 27:26, 37:29, 24:29)
"Финикс" - "Сан-Антонио" - 90:120 (15:28, 24:32, 27:34, 24:26)
Ф: Уоррен (21), Бриджс (16), Ариза (14)
С: Дерозан (25), Олдридж (24), Белинелли (14)
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