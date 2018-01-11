Дюрант преодолел отметку в 20 тысяч очков в НБА

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" – "Клипперс" (106:125) форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант преодолел отметку в 20 тысяч очков в лиге. Отметим, что баскетболист стал лишь 44-м игроков в истории НБА, которому покорился этот результат.

Дюрант стал вторым самым молодым игроком лиги, достигшего этого рубежа – 29 лет и 103 дня. На первом месте по этому показателю идет Леброн Джеймс, который перешагнул отметку в 20 тысяч в возрасте 28 лет и 17 дней.