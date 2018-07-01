"Денвер" намерен провести встречу с Леброном Джеймсом

"Денвер" хочет провести встречу с форвардом Леброном Джеймсом, информирует Yahoo Sports. Бывший игрок "Кливленда" 1 июля стал свободным агентом. На данный момент клуб из Колорадо активно работает над организацией переговоров со Джеймсом.

В руководстве "Денвера" полагают, что с Йокичем и Мюрреем Леброн Джеймс сможет превратить команду в претендента на титул.

Ранее сообщалось, что Джеймс останется в "Кливленде" на следующий сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Джеймс принял участие в 82 матчах. В среднем он набирал 27,5 очка, делал 8,6 подбора и 9,1 передачи. В плей-офф он провел 22 встречи, в среднем набирая 34 очка, делая 9,1 подбора и 9 передач.