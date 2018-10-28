Дабл-дабл Рубио помог "Юте" обыграть "Нью-Орлеан"

"Юта" обыграла "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 132:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Джаз" Рики Рубио, сделавший дабл-дабл - 28 очков и 12 передач.

В еще одном матче "Бостон" обыграл "Детройт" - 109:89.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Бостон" - 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)

Д: Драммонд (18), Джонсон (16), Джексон (9).

Б: Браун (19), Моррис (18), Тис (17).

"Нью-Орлеан" - "Юта" - 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

Н: Миротич (25), Холидэй (18), Джексон (14).

Ю: Рубио (28+12 передач), Гобер (25+14 подборов), Митчелл (22).