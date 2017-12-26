"Бостон" проиграл "Вашингтону", Уолл сделал дабл-дабл

"Бостон" на своем паркете потерпел поражение от "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НБА. Это вторая подряд победа "Уизардс".

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Брэдли Бил, набравший 25 очков. Также дабл-дабл оформил разыгрывающий Джон Уолл.

"Бостон" идет на 2-м месте в Восточной конференции, а "Вашингтон" - на 6-м.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Вашингтон" - 103:111 (24:30, 26:22, 26:28, 27:31)

Б: Ирвинг (20), Тейтум (20), Розир (16)

В: Бил (25), Уолл (21 + 14 передач), Портер (20)