"Бостон" победил "Вашингтон" в седьмой игре серии

"Бостон" нанес поражение "Вашингтону" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА со счетом 115:105 и одержал победу в серии – 4:3. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Брэдли Бил, набравший 38 очков. Лидер "Селтикс" Айзея Томас оформил дабл-дабл – 29 очков и 12 результативных передач.

За выход в финал "Бостон" будет бороться с "Кливлендом".

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Седьмой матч

"Бостон" – "Вашингтон" – 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)

Б: Томас (29 + 12 передач), Олиник (26), Хорфорд (15).

В: Бил (38), Портер (20 + 10 подборов), Уолл (18 + 11 передач), Моррис (18).

Счет в серии – 4-3 (123:111, 129:119, 89:116, 102:121, 123:101, 91:92)