Айзея Томас: "В "Бостон" никто не верил, а мы продолжаем идти вперед"

Разыгрывающий "Бостона" Айзея Томас после победы над "Вашингтоном" (4-3) во втором раунде плей-офф НБА подчеркнул, что в команде верят в победу над "Кливлендом" в финале Восточной конференции. Также лидер "Селтикс" признал, что у него есть небольшие микротравмы, но заверил, что это не помешает ему играть.

– В нас никто не верил в противостоянии с "Уизардз", – цитирует ESPN Томаса. – В нас никто не верил, когда мы уступали 0-2 "Чикаго". Мы заняли первое место по итогам регулярки, но в нас все равно никто не верил. А мы продолжаем идти вперед и не обращаем внимания на то, что говорят другие.

Я еще никогда не играл в финале конференции, но этот пункт стоял в моем списке желаний. Мы знаем, что нам будут противостоять действующие чемпионы. Но у нас есть преимущество домашней площадки, так что мы будем готовы воспользоваться им в среду. Понимаем, что это будет трудно, но произойти может все, что угодно. Мы верим в это.

Да, у меня есть определенные проблемы со здоровьем, но это же плей-офф. Здесь не может быть оправданий. Мной занимаются каждый день, так что я готов играть.