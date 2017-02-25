06:46 | БАСКЕТБОЛ — НБА

43 очка Дерозана помогли "Торонто" одержать победу над "Бостоном"

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"Торонто" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА - 107:97. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 43 очка. В еще одном поединке "Чикаго" в овертайме переиграл "Финикс" - 128:121.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Финикс" - 128:121 ОТ (24:25, 28:29, 28:25, 28:29, 20:13)

Ч: Уэйд (23), Батлер (22), Миротич (20).

Ф: Букер (27), Бледсоу (17+10 передач), Крисс (17).

"Торонто" - "Бостон" - 107:97 (18:29, 27:26, 29:22, 33:20)

Т: Дерозан (43), Ибака (15), Паттерсон (11).

Б: Томас (20), Смарт (19), Краудер (19).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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