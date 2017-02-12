40 очков Хардена принесли "Хьюстону" победу над "Финиксом"

"Хьюстон" обыграл "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА - 133:102. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 40 очков. В еще одном поединке "Даллас" одержал победу над "Орландо" - 112:80.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Финикс" - 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)

Х: Харден (40), Беверли (19+10 подборов), Андерсон (16).

Ф: Букер (18), Уоррен (14), Лень (13).

"Даллас" - "Орландо" - 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)

Д: Мэттьюз (20), Новицки (14), Карри (14).

О: Бийомбо (15), Фурнье (14), Уотсон (10).