36 очков Лоури и 30 Дерозана помогли "Торонто" обыграть "Шарлотт"

"Торонто" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 126:113. Самыми результативными игроками встречи стали защитники "Рэпторз" Кайл Лоури (36 очков) и Демар Дерозан (30).

В других поединках "Филадельфия" одержала победу над "Вашингтоном" - 118:113, а "Нью-Йорк" переиграл "Майами" - 115:86.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Шарлотт" - 126:113 (32:25, 39:27, 22:33, 33:28)

Т: Лоури (36), Дерозан (30), Валанчунас (10).

Ш: Ховард (22+10 подборов), Лэмб (18), Кидд-Гилкрист (12).

"Филадельфия" - "Вашингтон" - 118:113 (28:18, 30:22, 26:25, 34:48)

Ф: Симмонс (31+18 подборов), Эмбиид (25+14 подборов), Шарич (24).

В: Убре (22), Микс (21), Бил (21).

"Нью-Йорк" - "Майами" - 115:86 (33:22, 32:22, 23:20, 27:22)

Н: Кантер (22+14 подборов), Ли (17), Макдермотт (12).

М: Олиник (18), Ричардсон (13), Т. Джонсон (13).