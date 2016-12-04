31 очко Карри принесло "Голден Стэйт" победу над "Финиксом"

В матче регулярного чемпионата "Голден Стэйт" разгромил "Финикс" - 138:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стефен Карри, который набрал 31 очко. Наибольшее количество баллов в составе "Сан" набрал Эрик Бледсоу - 27.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" - "Финикс" - 138:109 (37:30, 29:27, 42:27, 30:25)

Г: Ст. Карри (31), К. Томпсон (26), Дюрант (20)

Ф: Бледсоу (27), Букер (21), Найт (14).