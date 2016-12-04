09:00 | БАСКЕТБОЛ — НБА

31 очко Карри принесло "Голден Стэйт" победу над "Финиксом"

0
0
0
1

В матче регулярного чемпионата "Голден Стэйт" разгромил "Финикс" - 138:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стефен Карри, который набрал 31 очко. Наибольшее количество баллов в составе "Сан" набрал Эрик Бледсоу - 27.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" - "Финикс" - 138:109 (37:30, 29:27, 42:27, 30:25)

Г: Ст. Карри (31), К. Томпсон (26), Дюрант (20)

Ф: Бледсоу (27), Букер (21), Найт (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Artemonius

Мда,эти ребята из Голден Стэйт играют по бразильской системе,набрать от 120 до 140 очков для них это не проблема.

10:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ