"Жальгирис" вышел вперед в серии с "Олимпиакосом"

"Жальгирис" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги обыграл на своей площадке "Олимпиакос" - 80:60.
Литовская команда вышла вперед в серии до трех побед со счетом 2-1. Следующая игра состоится в Каунасе 26 апреля.
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Третий матч
"Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция) - 80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10)
Счет в серии: 2-1.
MarkThess
А ты уже раздавленный.
23:58 24 апреля
MarkThess
.
23:57 24 апреля
michail.sus
Летуву НЕНАВИЖУ!!! Но элинов надо ДАВИТЬ!!!
23:32 24 апреля