22:47 24 апреля | Баскетбол — Евролига

"Жальгирис" вышел вперед в серии с "Олимпиакосом"

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"Жальгирис" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги обыграл на своей площадке "Олимпиакос" - 80:60.

Литовская команда вышла вперед в серии до трех побед со счетом 2-1. Следующая игра состоится в Каунасе 26 апреля.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция) - 80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10)

Счет в серии: 2-1.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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MarkThess

А ты уже раздавленный.

23:58 24 апреля

MarkThess

.

23:57 24 апреля

michail.sus

Летуву НЕНАВИЖУ!!! Но элинов надо ДАВИТЬ!!!

23:32 24 апреля

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