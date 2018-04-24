"Жальгирис" вышел вперед в серии с "Олимпиакосом"

"Жальгирис" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги обыграл на своей площадке "Олимпиакос" - 80:60.

Литовская команда вышла вперед в серии до трех побед со счетом 2-1. Следующая игра состоится в Каунасе 26 апреля.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция) - 80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10)

Счет в серии: 2-1.