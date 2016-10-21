23:35 21 октября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Виктор Хряпа: "ЦСКА победил "Панатинаикос" за счет слаженной командной игры"

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Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после победы в домашнем матче 2-го тура Евролиги над "Панатинаикосом" (81:77) подчеркнул, что встреча получилась для армейцев очень непростой, несмотря на предматчевые ожидания. По словам игрока, добиться успеха во многом удалось за счет слаженных командных действий.

– Хоть у соперника и не было главного тренера, игроки остались те же, состав у них хороший, мобильный, - приводит ТАСС слова Хряпы. - Сегодня они показали свой баскетбол, но мы оказались победителями за счет хорошей командной игры. Мы с трудом набирали очки, набрали меньше своих средних показателей, здесь нужно отдать должное защите "Панатинаикоса". Игра была тяжелая, не такая легкая прогулка, как все ожидали.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3725350

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