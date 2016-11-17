Сергей Тараканов: "ЦСКА не приспособился к тактике "Дарюшафаки"

Экс-генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов в интервью "СЭ" выразил мнение, что поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги от "Дарюшафаки" (83:91) связано с традиционно неудачным началом встречи в исполнении армейцев. По его словам, красно-синие не сумели приспособиться к игре клуба, который возглавляет бывший тренер сборной РФ Дэвид Блатт.

- Чем был вызван такой неудачный старт ЦСКА в этом матче? С чем связываете такую расслабленность армейцев?

- Они традиционно начинают плохо, уже далеко не первую игру - вспомните встречу с "Реалом". Я не знаю, чем это вызвано. Может быть, дело в рутине приевшихся побед. Нужен какой-то стресс. В голове, наверное, сидит: "Играем, играем - все равно выиграем". И нужен был такой тест, который показал бы, что в любой ситуации нужно прикладывать максимум усилий.

Для меня такое начало, конечно, было удивительно. Армейцы не приспособились к тактике "Дарюшафаки". Турки, если их можно называть турками, сдваивались все время на Теодосиче и Де Коло, понимая, что это главное оружие ЦСКА, не давали им легкой жизни. А так как доминирующего центра у нас нет, то у команды начались проблемы. В нападении не получалось, под кольцом Хайнс все-таки маловат. А сколько бы тренеры ни говорили про защиту, атака доминирует над обороной. ЦСКА традиционно уже пропускает достаточно много. Но и забивает гораздо больше. (Егор ПОЗДНЯКОВ)