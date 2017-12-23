Сергей Моня: "Настоящие "Химки" должны быть весной"

Форвард "Химок" Сергей Моня после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (68:79) отметил, что не может назвать причин поражения. По его словам, свою игру подмосковная команда должна показать весной.

- С настроем все нормально было, но так получилось. Конкретных причин назвать не могу, - приводит "Р-Спорт" слова Мони. - Хорошая игра в третьей четверти? Игра состоит не из одной четверти, а из четырех. Надо начинать играть сначала, а не в одной четверти, поэтому позитива мало пока. Настоящие "Химки" должны быть тогда, когда начнутся решающие матчи весной. Вот тогда нужно будет показывать хорошую игру, а сейчас мы играем с большими перепадами, с этим надо бороться.