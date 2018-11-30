Сергей Моня: "Хорошо, что сегодня победили без Шведа"

Капитан "Химок" Сергей Моня после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса" (76:68) отметил, что команде не хватает ее лидера Алексея Шведа. Защитник вылетел из игры на месяц после перелома пальца.

- Хорошо, что мы сегодня победили, - приводит ТАСС слова Мони. - Это очень важный момент для команды. Мы сегодня играли без Алексея Шведа, и другие баскетболисты сумели провести на площадке больше времени. Хотя, безусловно, Алексей - наш лидер, его не хватает, при этом мы сумели сегодня одержать победу в его отсутствие.