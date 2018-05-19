Сергей Елевич: "На игре ЦСКА в матче с "Реалом" сказалась травма Воронцевича"

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич отметил, что в поражении ЦСКА от "Реала" (83:92) в полуфинале "Финала четырех" Евролиги есть объективные причины.



- Верили, что ЦСКА отыграется в заключительной четверти?

- Я с самого начала верил, что они победят и не думал, отыграются или нет (смеется). К сожалению, сказалась неудачная травма Воронцевича. В то же время Де Коло и Хайнс не были готовы. Поэтому у этого поражения есть объективные причины. Хотя, повторюсь, я думал, что армейцы победят - особенно после стартовой четверти, когда они оторвались на 10 очков, и игра у команды была налажена.



Правда, дальше все ушло не в то русло, в которое нам всем хотелось. Обидно, что теперь мы не увидим ЦСКА в финале, но что поделать? Это жизнь. Победитель один - а претендентов очень много (смеется). (Андрей СИЗЯКИН)