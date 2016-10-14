Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин взял на себя вину за поражение от "Барселоны" в матче регулярного чемпионата Евролиги (63:69). По его мнению, в четвертой четверти команда просто перестала играть должным образом в обороне.

- Мы планировали контролировать игру против "Барселоны" и начали с хорошей защиты, - цитирует пресс-служба турнира Пашутина. - Нам удавалось это в течение первых трех четвертей. К примеру, во втором и третьем отрезке игры мы позволили набрать сопернику всего 11 и 9 очков соответственно, что является отличным результатом против команды такого высокого уровня с большим количеством результативных нападающих. В такой игре и состояла наша цель. Но в четвертой четверти, думаю, что нас подвела психология. УНИКС перестали играть. Мы позволили сопернику обойти нас. Мы перестали играть в защите. Это моя вина, что мы не выиграли сегодня.