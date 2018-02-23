"Олимпиакос", "Уникаха" и "Фенербахче" одержали домашние победы

"Уникаха" в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла "Маккаби" - 83:69, "Олимпиакос" был сильнее "Валенсии", а "Фенербахче" одолел "Милан".

Напомним, ранее ЦСКА обыграл "Басконию" (93:86) и первым гарантировал выход в плей-офф турнира.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

"Уникаха" (Испания) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 83:69 (23:19, 19:22, 18:14, 23:14)

"Олимпиакос" (Греция) - "Валенсия" (Испания) - 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15)

"Фенербахче" (Турция) - "Милан" (Италия) - 89:70 (23:20, 25:13, 17:15, 24:22)