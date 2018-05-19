Никита Курбанов: "Между вторым и четвертым местом никакой разницы"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов сказал, что после поражения от "Реала" в полуфинале Евролиги у команды нет другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис" в матче за третье место. Вместе с тем, игрок армейцев отметил, что по его мнению, оно ничем не отличается от второго и четвертого.

– Сложно сказать, что помогает собраться на такие встречи, и еще сложнее – успели ли мы придти в себя. У нас просто нет других вариантов, приходится с этим справляться. Понятно, что предыдущий матч сложился печально. Но выбора, кроме как выходить на матч за третье место и побеждать, у нас нет.

– Многие сомневаются, нужны ли вообще такие игры. Чем для вас третье место отличается от четвертого?

– Для меня – ничем. Так же, как и оба от второго. Потому что формат "Финала четырех" таков, что выигрывает только одна команда. Даже если ты стал вторым, то проиграл. Кубок только один, и медали только золотые. О серебряных и бронзовых речи не идет.

– Насколько "Жальгирис", для которого это первое попадание в четверку за много лет, будет злым после полуфинала?

– Думаю, что настрой у них будет боевой. То, что они не играли в "Финале четырех" больше 15 лет, их мотивирует. Безусловно, они хотят занять третье место. Но это не значит, что мы опустим руки. Мы здесь не первый раз, знаем, как играть такие встречи. Будет очень тяжелый матч – в первую очередь, психологически, но и физически тоже. Нам нужно скорее собираться, выходить из этого состояния, в котором оказались после проигрыша.(Антон БАБОШИН)