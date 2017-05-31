Москва примет "Финал четырех" Евролиги-2019. Об этом заявил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Меморандум и все необходимые документы будут подписаны 1 июня. Для этого на ПМЭФ приедет президент Евролиги Жорди Бертомеу.

– На питерском форуме мы объявляем то, что Москва в 2019 году примет "Финал четырех", который пройдет на "ВТБ Арене парк", – приводит ТАСС слова Перегудова. – Белград, который в 2018 году примет "Финал четырех", передаст эстафету Москве.