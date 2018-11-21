Моня может сегодня установить исторический рекорд "Химок"

Форвард "Химок" Сергей Моня в случае выхода на площадку в сегодняшнем матче Евролиги против черногорской "Будучности" станет новым рекордсменом клуба. Это будет его 467-й матч в составе подмосковной команды.

По этому показателю 35-летний Моня обойдет Виталия Фридзона, который играл за команду с 2004 по 2013 годы. Капитан "Химок" выступает за клуб с 2010 года. (Игорь Барышев)

Матч "Химки" - "Будучност" начнется в 20.00 по московскому времени.

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