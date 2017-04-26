Милош Теодосич: "Баскония" была в отличной форме весь сезон"

Защитник ЦСКА Милош Теодосич после третьего матча четвертьфинала плей-офф Евролиги над "Басконией" (90:88) отдал должное сопернику. Эта победа стала для армейцев третьей в серии. Российский клуб пробился в "Финал четырех" турнира. Напомним, что ранее в полуфинал также пробился "Фенербахче".

– Мы ожидали упорную борьбу, "Баскония" – отличная команда, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Теодосича. – Несмотря на то, что соперник завершил "регулярку" на седьмом месте, парни были в отличной форме весь сезон. В прошлом году Витория участвовала в "Финале четырех", плюс это команда, в которой собраны высококвалифицированные игроки, поэтому мы ожидали тяжелый матч сегодня.