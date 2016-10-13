Матч "Галатасарай" – ЦСКА прерван из-за болельщиков

Судьи прервали матч Евролиги между "Галатасараем" и ЦСКА в конце второй четверти. Защитник хозяев Джастин Дентмон был удален с площадки до конца встречи, получив два технических фола за симуляцию. Затем технический из-за споров с арбитром достался и главному тренеру турок Халилу Атаману. После этого на площадку с трибун полетели монеты, зажигалки и прочие посторонние предметы.

Судьи прервали встречу и на несколько минут покинули паркет. После этого игра была возобновлена – благо, до большого перерыва оставалось лишь несколько секунд. ЦСКА ушел на него лидером (57:45). Отметим, что Дентмон на момент удаления провел на паркете 12 минут и 11 секунд, набрав 7 очков и совершив один подбор.